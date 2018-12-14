獨家》證實角逐黨魁 卓榮泰：民進黨應有新面貌

2018-12-14 13:19

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨主席補選爆出大黑馬，黨內高層及各派系中生代昨晚決議共推行政院秘書長卓榮泰接任黨主席。卓榮泰今天下午接受本報訪問時首度證實將角逐黨魁，他強調，在九合一選舉民進黨敗後後，擔任民進黨主席一職是個「艱鉅的工作」，未來的民進黨應有一番新面貌。

卓榮泰下午2時將赴中央黨部完成黨主席參選登記。他上午緊急開會確認參選聲明，他表示，下午登記時將發表簡短聲明。

卓榮泰表示，他已向行政院長賴清德報告，在黨內中生代等集體決定下，他願意承擔，參選民進黨主席，對此，賴揆尊重他的決定，雖然他已開始打包，但因仍有政務要處理，離開行政院的時間還需要與賴院長討論。

民進黨主席選舉今天登記將截止，由於被點名的黨內中生代紛表明無意願參選，黨主席人選混沌，黨內中生代包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁昨晚連名發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明。

聲明指出，這是民進黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻，作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。「經過共同的討論，我們認為面對眼前的挑戰，民進黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，中生代的大師兄卓榮泰是最適合的人選。

被詢及這次決定參選主要是受誰遊說，卓榮泰說，鄭文燦、陳其邁都有跟他談過，大家都互相推舉對方，但縣市長例如鄭文燦認為自己有職務在身，不宜擔任黨主席，黨主席應專職，他最後決定參選，是「大家最後的決定」。

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