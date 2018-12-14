未來若選總統 張善政要參考韓國瑜經驗的啟發

2018-12-14 13:50

〔記者施曉光／台北報導〕前行政院長張善政今天中午接受廣播節目專訪時表示，自己的確有想參選2020總統大選，但目前還沒有到能堅定說出「YES」的地步，如果未來參選總統，他會參考高雄市長當選人韓國瑜的經驗所給他的啟發，對於主持人詢問是否可能與他人搭擋擔任參選副總統，他說，「要考慮當然就是選總統」，而且他還要想一想以無黨籍身分參選，有沒有成功機會，一旦想清楚了，絕不會扭扭捏捏。

與藍合作擔任副手 條件不能只當深宮怨婦

不過，當被問到是否可能與藍營合作，甚至與國民黨主席吳敦義搭檔參選時，張善政又改口說，「當個副總統沒有絕不（可能）」，「但要看我的價值在那裡」，「當個深宮怨婦不好」，「要有做事的空間」，他還說，曾有朋友問過他是否可能與吳敦義搭配，但「我不去摸國民黨的狀況，主動權不在我。」

主持人追問，如果最後局勢非得有國民黨人士參選，希望他一起搭檔，是否願意擔任副手？張政善說，重點還是「我的價值在那裡」，「我不要做一個吉祥物，待4年沒什麼意思，總要能做點事情。」

在主持人提及國民黨另一位可能的總統參選人、新北市長朱立倫時，張善政評論，朱立倫還是有一些國民黨的傳統印象，而且朱立倫會繼續背國民黨的包袱，這次九合一選舉不是國民黨做的好，而是民進黨做太爛，很多年輕人還是不能接受國民黨，連帶影響朱立倫。

他強調，自己的思維就是2020年不能再讓蔡英文或民進黨繼續執政，誰最有希望把他們換下來，他算一算好像不是那麼明顯；主持人問有包括朱立倫在內？他連說3聲「對」，還說他所考慮的就是什麼樣的人出來選，會讓民進黨2020當選機會降到最低。

對於主持詢問是否可能有無黨籍的參選空間？張善政表示，無黨籍參選人要通過高連署門檻，確實是他要考慮的因素，「困難度很高」，但他也認為，只要把自己的聲勢拉起來，還是會有機會。

他說，台北市長柯文哲4年前當選時有民進黨的支持，這次連任並沒有獲得民進黨支持，韓國瑜同樣也是沒有太多政黨色彩，而且近年台灣選舉的政黨色彩一直在降低，未來他可以先透過「空軍」拉抬聲勢，就像韓國瑜經驗給他的啟示，「大家覺得你有希望時，『陸軍』就會慢慢靠過來」，他覺得自然會有地方上熱心人士來幫忙。

對於未來總統大選態勢，張善政評估，有可能「三腳督」、「四腳督」，從最近柯文哲的動作來看，的確有參選可能，雖然年輕人會很高興，但柯文哲才剛當選市長，一般選民可能會不接受，因此他認為柯文哲參選總統的機會不大。

對於自己迄今未加入國民黨的原因，張善政指出，他唯一一次被問入黨，是在就讀高中時有教官問他要不要入黨，但父親叫他不要入黨，後來直到卸任閣揆時，從來沒人再跟他提過入黨的事。

不過，張善政也坦承，自己曾經想過入黨的事情，但後來考慮不入國民黨，原因就在當年行政院長賴清德擔任台南市長時不進議會，台南市發生登革熱，他擔任疫情指揮官與台南市政府搭配得不錯，如果當時他有國民黨籍，賴清德又與國民黨籍的前議長李全教鬥爭，「我就會沒把握」，因此選擇繼續維持無黨籍。

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