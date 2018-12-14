陳水扁推薦出任行政院長 林佳龍：沒有其他想法

2018-12-14 13:18

〔記者蔡淑媛／台中報導〕對於前總統陳水扁昨天在「陳水扁喘共」影片公開推薦林佳龍是行政院長的最佳人選之一，林佳龍回應「我轉變得很好，馬上從市長轉變為市民角色」，強調現在沈潛，再思考下一步，沒有討論，等調整步伐再出發。

陳水扁在影片中指林佳龍與他20年前要連任市長時的心情一樣，起初自信滿滿，選舉卻意外落馬，沒必要為了一次連任失敗就失落，他有義務要給林佳龍加油、鼓勵，認為他學經歷俱佳，府院黨的資歷豐富，是民進黨中生代優秀人才，未來行政院院長的最佳人選之一。

林佳龍今天陪同王義川登記立委補選，不同以往都是主角，他先在會場迎接王義川騎iBIKE進場，禮讓他先接受媒體採訪，最後由他致辭也都在推薦王義川，在媒體問及黨魁、行政院長說法，也僅簡短回應，不搶王義川的鋒頭。

林佳龍雖敗選，但黨魁、行政院長都曾點名他但被否認，指無意願，這次對陳水扁的推薦要對他鼓勵，林佳龍強調，「我轉變得很好，我馬上從市長角色轉變為市民角色，」不管誰執政，對台中好，他都會全力爭取，未來每個角色，都以台中發展為主，目前以完成市政交接為優先「沒有其他想法、沒有討論，角色單純！」

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