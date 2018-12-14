北市立委補選》白綠各推人選 高志鵬：不是一次選舉當指標

2018-12-14 13:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台北市立委補選今天是登記最後一天，民進黨推派徵召現任議員何志偉參選，台北市長柯文哲則推出觀傳局長陳思宇，外界解讀白綠合作破局。負責協調立委補選的黨中央督導小組召集人高志鵬今受訪時說，白綠合作不是哪場選舉當作指標，而應該是在包含市政等各層面的合作，因此不必因為各自提名就做定案，「沒那麼嚴重」；高志鵬並說，白綠不合作，也不一定讓何志偉的勝算減少。

代表民進黨出戰立委補選的議員何志偉今早10點赴台北市選委會登記，柯文哲子弟兵觀傳局長陳思宇也隨後到選委會登記參選。

針對白綠原先欲合作、如今卻各推人選一事，高志鵬說，從來沒說白綠一定要合作，也不是以哪場選舉當作指標，當然有共推人選或看起來有合作是提名條件之一；高志鵬說，柯文哲大概也有各種顧慮考量，因此綠白不合作也不一定讓何志偉勝算減少。

至於昨天的蔡柯會，高志鵬表示，蔡總統是要提醒柯文哲，無論是當總統或市長，都應該站在福國利民的基礎上，少一點政治盤算的口水，但無論雙方是否真心，至少都有坐下來提了一些議題，「是一個開始」。

謝系民進黨立委管碧玲則說，柯文哲一邊把棘手問題丟給中央、一邊卻用那樣表情接待總統與張景森，她認為「可以不用這樣」，如果柯文哲要中央幫忙，應該可以友善一點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/