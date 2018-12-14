準國民黨基隆議長候選人蔡旺璉 勝出後說了這句話...

2018-12-14 13:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市黨部今天早上邀集16位基隆市黨籍議員，進行假投票，選舉結果翻盤，副議長蔡旺璉以10票，勝過6票的議長宋瑋莉，成為準國民黨基隆市議會第19屆議長候選人，蔡旺璉受訪時說，對於自己受到大家的支持，他「非常意外」！

第19屆基隆市議會將於12月25日早上10點宣誓就職，19屆基隆市議會國民黨有16席，民進黨6席、親民黨2席、無黨籍5席，民國黨、時代力量均為1席，16席的國民黨議員擁有議會過半數實力，只要國民黨不跑票，正副議長如同國民黨囊中物。

蔡旺璉表示，他是備位的副議長，個人問政向來行事低調，在議會扮演好無聲的副手，協助議長宋瑋莉；蔡旺璉說，在議長宋瑋莉表態參加國民黨基隆市長黨內初選民調時，他才起心動念想要參選議長，從那個時候展開向議員懇託。

蔡旺璉說，他自己這段時間就是跟黨籍議員同仁請託，希望能有機會更上一層樓，但是他不是很有把握，對於今天的投票結果，他以10票勝出，「他非常意外」，但是他要感謝投票支持他的議員同仁。

至於眾人關心誰會是與他搭檔的副議長人選，蔡旺璉則回答「謝謝大家」，沒有透露跡象；國民黨基隆市黨部主委黃希賢表示，下週會與3位有意爭取副議長的黨籍議員林沛祥、張淵翔與何淑萍協調。

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