盧秀燕第三波小內閣公佈 準財政局長羅仙法曾被控家暴

2018-12-14 12:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長當選人盧秀燕延攬逢甲大學教授羅仙法擔任財政局長，傳出羅仙法15年前遭前妻控訴家暴，並據以向法院請求離婚敗訴。準新聞局長吳皇昇說，不以私害公，相信羅的專業能力，中市財政需要他的管理；羅尚在日本擔任交換教授，今日並未露面。

在逢甲大學擔任財務金融學系教授的羅仙法，2003年遭在學校擔任輔導老師的前妻曾女指控，羅婚後有暴力和精神躁鬱等傾向，稍有不順，就對曾女掐脖子、摑巴掌、抓頭撞牆、施以拳打。

甚至為了叫兒子收玩具，羅不惜拿出電鑽，插上電源，藉電鑽的聲音恐嚇；或說「每個人身體都有翅膀，小孩要是從樓上往下跳，翅膀就會張開。」用歪曲的言論誘導小孩從樓上往下跳。曾女據此向法院請求離婚，法官查出2人早已簽訂離婚協議書，因此判決曾女敗訴。

消息傳出後，民進黨台中市議長候選人曾朝榮接受媒體訪問時表示，羅仙法不宜擔任財政局長，盧秀燕應重新考慮；民進黨團總召李天生也直言，這種家暴紀錄非常糟糕，新市府團隊一進來讓人指指點點，非常不妥當。

吳皇昇指出，新市府團隊信賴羅局長的專業及能力，台中財政需要他的管理，建立良好的財政紀律，至於私人領域部分，每人實際狀況不一樣，不建議未瞭解而下評論，市政團隊不會以私害公，這是絕對原則。

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