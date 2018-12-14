嘉縣前議員火爆翻桌 民雄鄉長跌倒受傷提告

2018-12-14 12:31

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉公所本月12日上午舉行「民權路暨昇平路、中樂路、民生路等人行環境品質提升改善工程」說明會，前嘉縣議員黃嘉寬突向前翻桌抗議，導致鄉長何嘉恒重心不穩往後倒，拇指掛彩，何嘉恒今天譴責黃嘉寬的暴力行為，已向警方提告妨害公務；對此，黃嘉寬回應，自己是為鄉親爭取權益，提告是何嘉恒的權力，表示尊重。

何嘉恒透過公所發聲明指出，黃嘉寬不顧會議正在進行，突然走至會場最前排大聲咆哮還暴力翻桌，造成自己跌坐在地，導致拇指受傷，「身為民雄鄉的大家長，我必須嚴厲譴責黃嘉寬的暴力行為。」

何嘉恒強調，12日舉辦說明會是希望鄉親若有不同想法，可在會中清楚表達自己的意見，但絕對不容許黃嘉寬故意操弄選舉恩怨，以暴力翻桌行為混淆說明會主軸；昨天已對黃嘉寬提出告訴，遏止像他這種非理性的暴力行為，下午2點將在公所開記者會進一步說明。

黃嘉寬說，這項工程已在10月29日發包，但許多居民在說明會前一天才得知此訊息，質疑公所黑箱作業；黃還澄清，翻桌是替鄉親發聲，並非何嘉恒所指的選舉恩怨。

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