卓榮泰參選民進黨主席 黃偉哲：黨現在需要協調式領導

2018-12-14 12:50

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨中生代經過連日協商後，決定共推行政院秘書長卓榮泰參選黨主席。對此，準台南市長黃偉哲表示，黨在剛敗選之後，需要的是「協調式領導」，卓的溝通協調能力無庸置疑，所以願意為卓讚聲。

桃園市長鄭文燦昨晚貼出「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明，並推薦卓榮泰參選黨主席，且獲得台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、競選高雄市長失利的陳其邁等人共同署名。

對此，黃偉哲今早表示，其實先前提到中生代接班的時候，他認為只要能帶領民進黨的就是好人選，無須拘泥在年齡，但中生代接班的構想隨後也獲得蔡總統呼應，才讓他有好像該給中生代接班的念頭，只是這幾天大家不斷點名中生代人選，從鄭文燦到陳其邁，大家似乎意願都不高，但昨日下午接到電話，提到經由大家討論公推卓榮泰參選。

黃偉哲強調，民進黨從創黨開始就是群雄並起、山頭林立，既然如此，主席的協調力一定要很強，尤其在剛經歷敗選，現在黨需要的不是黨主席的創新和衝勁，所謂的「衝刺式領導」，反而是傾聽和協調的「協調式領導」，且當各方的桶箍，卓在行政院擔任秘書長，是院長副院長、各部會、各縣市首長的橋樑，所以溝通協調能力無庸置疑，因此他才同意公推且願意為卓讚聲。

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