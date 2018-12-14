游盈隆登記參選民進黨主席 哽咽籲支持者「再愛民進黨一次」

2018-12-14 12:44

〔記者楊淳卉／台北報導〕台灣民主基金會董事長游盈隆12日宣布參選民進黨主席補選後，今上午前往中央黨部完成參選登記，繳交150萬元登記費。。\游盈隆表示，他不是來踢館，是來拯救這個黨，是要帶來愛與希望。他的參選意義重大，不會讓這次黨主席選舉變成一言堂，也不會是「派系喬出來的」。他最後哽咽表示，民進黨傳統支持者大量離開，「我呼籲廣大支持者，請再愛民進黨一次。」

游盈隆表示，民進黨此次遭逢史上最大選戰挫敗，原因絕非是黨內不團結，呼籲大團結救黨，是開錯藥方診斷錯誤。呼籲大團結，卻不讓黨內多元聲音出來，不是黨內民主傳統。

游盈隆說，民進黨遭遇這麼大的挫敗，是支持者大量離開，如高雄市選戰失敗，至少有8萬以上的鐵桿民進黨支持者離開民進黨，轉而投給國民黨的韓國瑜，台中也有類似現象。今天要問的是，為何傳統支持者離開民進黨？他並哽咽說，「我今天的感言是打從內心，我呼籲廣大支持者，請再愛民進黨一次」，這才是真正的解決辦法。

針對昨深夜桃園市長鄭文燦等7位黨內中生代代表，發文共同推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席，游盈隆說，卓榮泰是他的好朋友，卓榮泰出來參選，他覺得很高興，至少不致於派系都推不出人。但他也說，黨主席補選是由辭去黨主席的總統在官邸夜宴邀請派系要角，推出共同人選，處處都顯得怪怪的，「人選一定要這樣子推了半天扭扭捏捏才推出來，有必要這樣嗎？」

不過，對於媒體報導蔡總統昨夜於官邸召集密會敲定新任黨主席人選，總統府今發出新聞稿予以駁斥。

被問到若當選黨主席，如何看總統蔡英文2020年尋求連任？游盈隆認為，為維持黨的慣例和民主傳統，總統候選人黨內應開放初選。他並舉例，前總統陳水扁2003年尋求總統連任時，也兼任民進黨主席，陳水扁開放黨內登記，最後無人登記，陳水扁即被提名為下任總統候選人。

被問到如何湊齊黨主席選舉登記金150萬元？游盈隆說，150萬元對升斗小民是很高門檻，對兩袖清風的學者也是很高門檻，但他出社會這麼久，做人還不錯，朋友也很多，未來都是要還的，感謝很多朋友讓他很快促成。

民進黨黨主席補選，除了前高雄縣副縣長郭泰麟昨登記參選，游盈隆今也完成登記。此外，卓榮泰今下午將在鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌、台中市長林佳龍、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁等黨內中生代要角陪同下，赴中央黨部完成登記作業。

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