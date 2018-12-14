換年輕人上場！王義川登記中市立委補選

2018-12-14 12:14

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市第5選區（北北屯區）立委補選，民進黨徵召台中市前交通局長王義川參選，今天他在市長林佳龍陪同下登記參選，他一現身就強調「終於換6年級上場，由新生代接下任務！」提及對手61歲的國民黨沈智慧均尊稱「智慧阿姨」、「軍系立委」，並打出「捍衛台中捷運，打破家族政治」的口號，並公開下戰帖邀請對手政策辨論。

市長林佳龍陪同王義川登記，強調市政改組後，山手線等交通規劃生變讓他非常擔心，推薦王是年輕、專業、有行動力「是台中捷運的推手」過去4年為軌道運輸、公路網、IBIKE擘畫打下基礎，能守護交通建設，也有勇氣挑戰曾任近20年的立委，保證最好的人選要「疼惜林佳龍，票投王義川！」

王義川表示，大台中山手線獲行政院核定，將設計、施工，預期明後年進一步發展，但新市長盧秀燕提出暫緩，因此要問對手沈智慧對於山手線、藍線捷運及綠線延伸大坑支不支持，希望對方表態，並公開辯論。

另對北區肉品市場遷建烏日、文中小六用地規畫足球園區，王藝川也公開向沈智慧喊話要求表態是否支持，酸對方「希望選舉做政策辯論，讓新世代對過去老派政治」重新選擇。

由於這次立委補選被認為61年次與61歲對決，王義川登記時只要提及對手沈智慧，都一定尊稱「智慧阿姨」，她當立委，我讀高二，就讀台大12年大學、碩博士時都關注沈的立院問政，印象「她是軍系立委」，再谷歌在立院表現「看完後對選舉更有信心」覺得機會來了，準備上場。

王義川說，看到盧市長講說山手線要暫緩就睡不著，失眠了N天，在思考台中發展時民進黨約詢2次，再與黨中央討論，決定要捍衛台中捷運、打破家族政治，要讓年輕人上場，

王義川強調，一定要忘記過去選舉的結果，如果繼續想，韓國瑜也不會當選，4年前鄭文燦也也不會當選，這次選賢與能，2人比較，非藍綠比較，新時代新思維，老派政治應退場，讓年輕人來。

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