卓榮泰參選黨主席 陳明文：光明的力量

2018-12-14 11:57

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨主席補選登記今為最後一天，由於被點名的黨內中生代多半無意願參選，黨內高層與各派系昨晚決議共推行政院秘書長卓榮泰登記參選。民進黨立委陳明文今受訪時盛讚卓榮泰，稱卓是非常好的人選，還說卓榮泰出線後，大家都看到一些「光明的力量」。

民進黨團總召柯建銘則說，有人要承擔，黨內必須給他支持，民進黨必須學習建立一個派系都可以坐下來談的氛圍，黨內一定要給卓榮泰大力支持、迎向未來。

針對黨內原先鎖定前立委陳其邁參選黨主席，如今派系卻共推卓榮泰參選黨主席，陳明文表示，在還沒決定卓榮泰之前，大家的確是鎖定陳其邁，陳也經過長考，陳其邁與卓榮泰兩人深談過，彼此都認為對方是人才；陳明文並說，此次民進黨應是府院黨的通盤檢討，現階段先處理黨主席，黨內有共識，共推卓榮泰擔任。

曾多次推薦陳其邁擔任黨主席的謝系民進黨立委趙天麟則說，他曾多次講過自己心中的最好人選，也許黨內各自有不同考量，卓榮泰對新文化工作隊來說，當然是大師兄，但「實在不能稱為中生代接班的大師兄」，只能說是在現今最艱困的情況中，能調和鼎鼐、協調各方的人選。

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