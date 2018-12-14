「證人比被告還不如」 監院糾正法務部濫用「他」字案

2018-12-14 11:51

〔記者鍾麗華／台北報導〕新黨青年軍王炳忠涉嫌違反「國家安全法」，檢方當初以「他」字案偵查，卻同時開出傳票、拘票與搜索票，引發程序正義和侵害人權疑慮。監察院日前通過監委王美玉的提案，糾正法務部，嚴重侵害訴訟當事人的基本人權。王美玉今天召開記者會強調，調查案雖緣起王炳忠案，但並非針對單一個案，而是制度面檢討，目前王炳忠案已進入法院審理。

王美玉說，現行規定被告有緘默權，可聘請律師，證人則沒有律師在場權，致實務常變相採用「他」字案方式，以法未明定的「關係人」身分進行通知，甚或假借「證人」而剝奪「被告」或犯罪嫌疑人的緘默權與接近律師的權利。被傳喚者法律地位究竟是「被告」、「證人」或「關係人」，均由檢察機關認定。

王美玉指出，更嚴重的是檢察機關將「證人」視為有犯罪嫌疑拘提到場後，可以不准許證人離開，且不受憲法第8條所定24小時人身自由保障限制，「證人地位比被告還不如」。檢方濫用他字案調查案件，剝奪被告的權益。

王美玉解釋，「他」字案法源僅為行政規則，並無任何法律依據，但卻採用刑事訴訟法所定的強制偵查手段，包括搜索、扣押、傳喚、拘提或長期監聽，但卻可以不受到刑事訴訟法所定終結偵查的處分，而採非法律的行政簽結方式，使訴訟當事人無從救濟。

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