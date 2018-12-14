總統在官邸密會敲定卓榮泰？總統府駁中時報導：捏造假消息

2018-12-14 11:31

〔記者李欣芳、蘇永耀／台北報導〕在民進黨中生代桃園市長鄭文燦等人集體推薦下，行政院祕書長卓榮泰決定今天下午登記參選民進黨主席，《中國時報》今天以「蔡總統官邸深夜密會 敲定人選」為題報導，黨主席補選登記今將結束，在外界揣測陳其邁可能呼聲最高之際，沒想到在蔡總統召集下，昨晚一場集結各派系的「官邸會議」上，由各方推薦出前行政院長謝長廷的大弟子卓榮泰出線。

總統府今天上午則表示，今天《中國時報》題為「總統官邸深夜密會 敲定人選」，偽稱有所謂蔡總統在昨天召集各派系，於官邸共推執政黨主席云云，該則報導全屬捏造不實。

總統府表示，總統目前並非執政黨主席，不會介入相關黨務，而總統寓所更沒有報導所稱會議。對於該媒體記者一再罔顧新聞倫理，履在未查證下，逕為捏造不實報導，高度遺憾，為免錯假訊息淆誤輿論，特此說明。

民進黨內中生代包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁昨連名發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明。一致推派卓榮泰參選，卓今天下午將前往黨中央登記。

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