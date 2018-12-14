逾半數高中職有國防培育班 建中、北一女也加入

2018-12-14 11:30

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部近年積極推動在國內高中職學校設立國防培育班，獲得熱烈回響，國防部官員今天表示，具指標地位的建國中學及北一女中，已正式加入並且與國防部簽署合作協議。

國防部官員今天表示，總統府戰略顧問蒲澤春上將昨日主持北部地區高中職校「國防培育班」簽換約暨招募績優學校頒獎典禮，感謝各校協力推動招募，延攬優質人才加入國軍行列，為建軍備戰工作奠基。

官員轉述蒲澤春談話指出，「國防培育班」開辦迄今，原簽約學校已有241所，昨天再增添北部地區多所高中職，總計達256所，正式跨越全國511所高中職校的半數，足見在各校大力支持下，國軍人才招募工作推動有成。

昨天的典禮中，蒲澤春偕同建國中學、北一女中等多所學校換約，並頒贈中國文化大學、南亞技術學院、建國中學、瑞芳高工、育達商職等校感謝狀，表彰他們為國軍招募工作做出卓越貢獻。

國防部推動與國內各高中職校合作設立國防培育班，有意願的學生畢業後進入各大專院校時，即加入ROTC大學儲備軍官訓練團，成為國軍軍官的來源管道之一。

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