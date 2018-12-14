連勝文：沒聽說「逼宮」但中生代接班已在藍營喊10年

2018-12-14 10:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨最近出現2020由中生代接班的呼聲，國民黨中央委員連勝文今天上午前往海基會弔唁前海基會董事長江丙坤後受訪，對於媒體詢問國民黨是否有「逼宮」的問題，他說，「逼宮」的傳聞他沒有聽說過，但中生代接班的訴求已經在國民黨內喊了10年，但是都沒有真正發生過，他只能說同志仍須努力。

有關是否支持以全民調產生總統參選人？連勝文不願表態，只說無論全民調，或民調與黨員投票合併計算，「基本上都差不了多少」，重點在於有意參選的人要把自己的理念與政策路線講清楚，如果可以說服包含黨員在內的社會大眾，這樣的人就能出來代表國民黨並且贏得勝選。

至於總統初選是否應該愈快愈好，他只回答，「各有利弊」。

媒體追問，國民黨的參選人是否應由中生代代表參選？連勝文表示，年紀並不是問題，而在思維的問題，有些人年紀很大，但思維很先進，有些人很年輕，思維卻很老舊，所以重要的還是要有一套理念價值與政策路線論述，能夠說服黨員及社會大眾。

媒體再問，現在的國民黨主政者能否說服社會？他則說，國民黨沒有主政者，國民黨只是在野黨，他並重申希望有意參選的人要提出一套價值與理念，以及對於經濟、兩岸政策的主張，讓大家產生信任感。

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