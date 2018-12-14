吳敦義弔唁江丙坤 肯定對兩岸貢獻

2018-12-14 10:42

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨副主席、前海基會董事長江丙坤日前病逝，國民黨主席吳敦義今天上午赴設於海基會的追思會堂弔唁，他在離去前受訪時提及2008年國民黨重新執政後，與對岸確定中客來台觀光以及1992年雙方所達成的「一中各表的九二共識」，再度開啟兩岸和平發展之門，海基會隨後也啟動並由江丙坤擔任董事長，他推崇江丙坤對兩岸的貢獻會讓大家永遠懷念並肯定。

吳敦義表示，兩岸關係在過去一段時間也不好，但自從2008年馬英九當選總統後，國民黨就接到中共中央總書記胡錦濤賀電並且邀請赴中訪問，國民黨訪問團當時與胡錦濤等人在北京人民大會堂的福建廳舉行36人對36人對談，當天共有3次會面與晚宴，確定中客來台觀光以及兩岸和平穩定發展在一九九二年雙方達成的「一中各表的九二共識」，再度開啟兩岸和平發展之門。

吳敦義說，雖然過去兩岸兩會只是短暫聚會，但具有重大意義，其中最重要圖像就是ECFA，當時由經濟部、農委會、財政部、金管會等相關機關經過近一年時間商量，並與江丙坤研議確認後，兩岸兩會即正式簽署，所以江丙坤的貢獻讓大家永遠懷念。

他還說，江丙坤一向正直熱情，特別在海基會董事長任內代表中華民國與對岸海協會多次折衝，開過8次兩會會談，對國家有很多貢獻，幾天前江丙坤住院期間他曾探視，但當江已經無法對談，大家都不斷為江祈禱，希望轉危為安，但終究還是沒辦法，今天他是以哀悼、懷念、致敬的心情前來行禮，並相信江丙坤對兩岸的貢獻讓大家永遠懷念與肯定。

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