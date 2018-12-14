拋出總統初選全民調 林為洲：我不是為朱立倫

2018-12-14 10:27

［記者陳昀／台北報導］拋出2020總統選舉提名「全民調」的國民黨立委林為洲上午接受周玉蔻廣播專訪時指出，提出制度改革不是為了捧新北市長朱立倫，且鼓勵其他中生代參加黨內初選，並強調「不接受不分區立委交換」。

林為洲、前總統府副秘書長羅智強週一發表黨務革新宣言，拋出總統提名「全民調」、總統候選人兼黨主席的風向球，讓國民黨主席吳敦義邁向總統大位之路遭逢阻力。國民黨組發會主委李哲華當時回應，改變制度需經全代會同意方可通過，反批林「司馬昭之心」，李也被羅智強質疑是受吳敦義指示發言。

「我不是為了朱立倫」，林為洲說，自己鼓勵中生代出馬，透過全民調初選找出最可能勝選的人，立法院國民黨團聚會有討論，但拋出議題後黨中央未派人聯繫，他也不針對誰，「是談制度不是談人選」。

林為洲指出，現行提名制度30％黨員投票、70％民調，不適用於公職人員，會面臨人頭黨員、動員、走路工等問題，且黨意、民意也有落差。

對於周玉蔻詢問是否醞釀中生代立委江啟臣、蔣萬安出馬選總統？林為洲說，除了吳敦義、朱立倫，「中生代再一組不是更有意思嗎？」但他也提及，問到一名中生代如果民調結果真的比較高怎麼辦，對方竟愣住，沒有展現企圖心，周玉蔻直指此人就是江啟臣，他並未否認。

周玉蔻在節目中也現場Call out國民黨組發會主委李哲華，李哲華否認是接受吳敦義授意發言，也沒有為他護航，並強調如果要改變制度，也要經由全代會通過修改黨章，不能挾外面的民意壓迫黨員，最後說「等初選人選出來大家再召集討論」。

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