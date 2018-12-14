民進黨主席選舉黑馬 卓榮泰鬆口下午將登記參選

2018-12-14 10:16

〔記者李欣芳／台北報導〕民進黨主席選舉爆出大黑馬，黨內高層及各派系昨晚決議共推行政院秘書長卓榮泰接任黨主席。據透露，卓榮泰今天上午向幕僚及政院相關人士說，今天下午將赴中央黨部完成黨主席參選登記。

由於決定參選，卓榮泰上午緊急開會確認參選聲明，下午登記時將對外界完整說明。本報昨深夜致電卓榮泰，他並未否認參選黨主席，僅表示「明天再說！」

民進黨主席選舉今天登記截止，由於被點名的黨內中生代紛表明無意願參選，黨主席人選混沌，黨內高層及各派系昨晚決議共推行政院秘書長卓榮泰接任黨主席。黨內中生代包括桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、台南市長當選人黃偉哲、嘉義縣長當選人翁章梁、前立委陳其邁昨連名發表「中生代謙卑反省、共同承擔責任」聲明。

聲明指出，這是民進黨最困難的時刻，也是最需要承擔責任的時刻，作為黨內中生代的我們，除了謙卑反省，更將共同扛起責任，和全黨一起迎接挑戰，走出困局。「經過共同的討論，我們認為面對眼前的挑戰，民進黨需要一位堅定無私的專職黨主席，能夠全心投入黨的改造與革新，並且爭取台灣社會更大的信任，中生代的大師兄卓榮泰是最適合的人選。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/