蔡英文約見地方首長 朱立倫︰就任2年半才想到…

2018-12-14 10:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統蔡英文在2018九合一選舉後，陸續約見6都市長當選人，新北市長朱立倫今天指出，蔡總統已當選2年半，才第一次要和地方首長會面，「也蠻特別的」，以前歷任總統都常跟地方首長會面，他認為「總統應該要對地方的事物非常了解，要隨時跟地方首長保持密切聯繫」。

朱立倫今天上午參加樹林生命紀念館新建工程第一期完工祈福法會，有媒體問他怎麼看黨主席吳敦義改組黨內，為總統大位布局，朱立倫說，國民黨應該不斷改革，「在吳主席領導下，國民黨不斷的改革，越能貼近民意，越能夠讓年輕朋友能夠認同國民黨、加入國民黨，這是國民黨應該努力的方向」。

對於朱立倫被視為國民黨最強中生代，是否想要攻大位，朱立倫說，他最想爭取更多民意支持國民黨，他期許自己更努力貼近民意，更了解民意，為民發聲，這是努力的目標。

對於蔡英文即將與侯友宜見面，朱立倫先消遣蔡英文已經就任2年半，才想到要與地方首長見面，他指出總統是第一次，所以大家才會這麼好奇，他覺得總統應該要對地方的事物非常的了解，要隨時跟地方首長保持密切的聯繫，對於地方的需求也應該要全力的支持。

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