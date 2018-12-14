涂醒哲幕僚控選舉無效 檢方以無違法簽結

2018-12-14 08:39

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市長選戰中，涂醒哲以2302票敗給黃敏惠，涂陣營核心成員、嘉市果菜市場總經理陳火川以涂醒哲支持者，提出選舉無效之訴，檢方簽結，認為無事證足以認定有何違法的地方。

陳火川因認為嘉義市共177個投開票所，有63個投開票所4點之後還在投票，使「三角督」選情的嘉義市，可能出現棄保效應，此外，嘉義地區的查賄案數量最多，導致投票率比往年低，依法遞狀舉發選舉無效。

綜合媒體報導，檢方指出，公職人員選舉罷免法明文投票所於投票完畢後，即改為開票所，唱名開票。而嘉義市市長選舉時，轄內177個投票所分別投票完畢後，即按上述規定改為開票所。

又依中央選舉委員會所之投開票實務作業規定：「投票時間截止，宣布停止投票：下午4時整，主任管理員應即宣布投票時間截止，但對於投票時間截止前到場之選舉人或投票權人仍應准其投票」。此外雖然公投案數量較多，造成選舉人投票不便利，但行使權力未造成侵害。難認有違法。

報導指出，檢方表示，無事證足以認定嘉義市選舉委員會辦理嘉義市長選舉有違法之處，承辦檢察官無法據此提起選舉無效之訴。

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