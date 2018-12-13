韓國瑜又開直播 透露以色列、菲律賓駐台代表來拜訪他

2018-12-13 23:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市新科市長韓國瑜在臉書開直播似乎上癮了，今晚再度開直播，並穿起北農制服，聊聊在北農的日子。他也透露，以色列、菲律賓駐台代表最近來高雄拜訪他，希望加強合作。

韓國瑜表示，他上任第一天晚間，會睡在高雄果菜公司，也就是十全市場，凌晨3點起床，去看看拍賣人員。

韓國瑜說，他的身體已經恢復7、8成，但聲音還是有點不太一樣，現在他每天抽時間運動，儘可能睡足7小時，以應付未來的高難度挑戰。

韓國瑜今晚穿著北農制服上直播，他說，當年整整在北農睡了4年半，都睡在北農菜市場，接著他聊起在北農的經歷。

韓國瑜表示，這段時間他接觸很多農民，抱怨聲不斷，未來的高雄，只要菜農、果農、畜農都賣到好價格，多辛苦農民都能忍受。韓國瑜也鼓勵青年務農，他會特別重視農業這塊，菜市場拍賣這塊他會用心做，因為他有感情。

至於他最喜歡吃的水果，韓國瑜表示是台灣的柳丁、芭樂、木瓜、鳳梨。

韓國瑜說，最近有國民黨議員，分別到新加坡、馬來西亞，爭取簽訂農業訂單。

韓國瑜也透露，以色列、菲律賓駐台代表最近來高雄拜訪他，以色列代表覺得高雄很有搞頭，在青年創業等方面有合作機會，希望未來加強合作，希望韓國瑜明年5月拜訪以色列，另包括阿拉伯、新加坡代表也將來拜訪他。

韓國瑜說，他選上後心情平靜，未來千斤萬擔在他身上，做不好怎麼跟市民交代？希望市民能做他後盾，他能做多少做多少，保證大幹一場，全力以赴往前衝。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/