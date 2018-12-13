吳寶春麵包價高、員工薪低 他竟分析「這是好事」！

2018-12-13 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師吳寶春發表「中國台灣」聲明惹議，還遭爆料只開月薪22K給來應徵的麵包師，引起不少網友揚言「抵制」。不過律師林智群則表示，吳寶春麵包價格昂貴，卻沒有反應在員工薪資上，這樣不管消費者支不支持，都不會影響到員工，因此「這是好事」！

日前環保署前副署長詹順貴爆料，表示一名有6年實務經驗的烘焙師前往吳寶春的台北松菸店應徵，沒想到吳寶春開出的條件竟是「起薪22K」，對此吳寶春麵包店高雄總店則急忙說明起薪已調整到26K。

林智群引述媒體報導，表示吳寶春曾向鼎泰豐董事長楊紀華請益，當時楊紀華就告訴吳寶春首要之務就是「調高員工薪水」將麵包師傅薪資由35K調至45K，而收銀人員則由25K調高至30K，不過根據吳寶春公司在人力銀行的徵才資訊，麵包師起薪25K到30K，門市人員26K到28K，都沒有達到8年前鼎泰豐老董建議的標準。

林智群站在員工的角度表示，就算支持吳寶春聲明的人因此大買麵包，給的錢也是給吳寶春本人，跟員工無關；不支持的人因此拒買麵包，也跟員工沒關係，因為他給的薪水已經逼近勞基法在明年元旦即將上路的23100元，「不可能再低了」，也因吳寶春的麵包價格並未反應在員工薪水上，無論民眾支持或抵制，對基層員工來說也沒差，因此對員工來說反而「是件好事」！

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