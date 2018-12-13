385億資產凍結確定 婦聯會：將提準再審及釋憲

2018-12-13 22:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會385億元資產遭凍結確定！對於最高行政法院今天裁定廢棄原先裁定，婦聯會批評，最高行政法院未給任何答辯機會，對這樣的結果感到遺憾，後續將提司法救濟，需支用於弱勢部分則會向黨產會申請慈惠專案動支。

黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織，同時凍結其資產，婦聯會不服，提出訴訟，台北高等行政法院上月底裁定停止執行，但經黨產會提出抗告，最高行政法院廢棄原裁定，婦聯會資產被凍結確定。

婦聯會晚間發出聲明說，對最高行的裁定感到非常遺憾，因為本案黨產會以解凍後婦聯會可能「將379億財產提領處分殆盡」等荒謬理由抗告，最高行政法院竟在將黨產會的抗告狀送達予婦聯會的第二天，即已火速廢棄原台北高等行政法院的裁定，並駁回婦聯會停止黨產會處分執行的聲請，完全沒有給予婦聯會就審期間及提出答辯的機會，明顯違反憲法正當法律程序，故將依法提起準再審及向大法官聲請釋憲等司法救濟。

至於在解凍期間，由常委會審核通過之慈惠工作，包含屏東員警死亡慰問，台北市清寒學生助學金，以及服務宜蘭地區老人、全省新住民、各縣市街友之團體所提出的歲末愛心專案等，都將面臨無法執行而停擺的命運。婦聯會將在最短期間向黨產會提出申請動支，希黨產會能發揮人溺己溺人飢己飢的大愛，惠予通過。

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最高行裁定 婦聯會385億資產被凍結確定

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