民進黨南市正副議長人選 邱莉莉、郭清華出線

2018-12-13 20:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨團今天下午召開黨團會議討論正副議長選舉事宜，黨內意見無法整合，最後在副議長郭信良未登記參選下，由六連任的前黨團總召邱莉莉勝出，將代表民進黨參選議長，副議長人選則為郭清華。

黨團總召林宜瑾則表示，這次選舉結果，將於下週三呈報民進黨中常會確認，本月25日投票當天，黨團成員在議長、副議長選舉時，都必須支持黨提名的人選，否則一律以黨紀除名。

今天的會議，民進黨為今晚是否進行假投票選出正副議長，爭論不休，雙方為此爭吵，最後以郭信良為首的黨團成員8人決定退席表達抗議，黨團投票決定於今晚進行假投票，並開放登記參選。

最後，議長部分有邱莉莉、林志聰登記參選，副議長則有郭清華和蔡旺詮登記參選。

選舉於晚間8點開票，共有18人投票，邱莉莉、郭清華均以15票勝出，將代表民進黨參選議長和副議長。

另外，林志聰、蔡旺詮各獲2票，正副議長廢票各1票。過程中，議員當選人郭鴻儀投票支持邱莉莉，但因工作人員將選票號次錯印，經當場再向郭鴻儀確認無誤後，該爭議票仍認定為有效票。

由於民進黨席次在議會未過半，且這次在紛爭中產生議長、副議長人選，未來正副議長選舉，將面臨極大的挑戰。邱莉莉、郭清華表示，將會拜會各黨派人員，包國民黨議員也會前往拜票，同時也會尋求郭信良的支持，有信心黨團會團結一致，贏得正副議長選舉。

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