馬英九：2年斷交5國 密集程度前所未有

2018-12-13 22:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕前總統馬英九今天（13日）說，蔡英文總統上任後，中華民國2年與5個邦交國斷交，密集程度從來沒有發生過，影響中華民國外交關係。

馬英九今天下午到國立台灣海洋大學「海洋法政講座」演講，講題為「三海和平與國際法」，吸引滿場同學聆聽，互動熱烈。馬英九說，中華民國從台海開始，逐步將和平主張與作法推及東海、南海，已取得重大豐碩成果；例如，他提出的「東海和平倡議推動綱領」、「南海和平倡議」，逐步循序漸進的「三海和平」願景，正實踐中華民國成為和平締造者的理念。

兩小時講座結束後，有學生提問，有陣子很多邦交國與中華民國斷交，有網友說斷交對中華民國似乎沒有什麼影響？馬英九回答說，當然有影響，2年與5個邦交國斷交，密集程度從來沒有發生過，一個邦交國在國際社會就是一個幫助，在很多地方都可以支持中華民國。

他說，這些邦交國是發展最遲緩的國家，國內生產毛額大概只有幾百元美金，而達到已開發國家的中華民國，有國際義務幫助條件差的國家，這樣才能縮短富國和貧國之間的差距。

演講結束後，海洋大學校長張清風並致贈「海洋藍金─台海大65週年校慶紀念酒」，感謝馬英九撥冗分享，馬英九也回贈海洋法等書籍給學校，並與現場師生合影留念。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/