人人自危！中國科技產業要員工「盡量別去美國」

2018-12-13 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕華為公司財務長孟晚舟遭加拿大當局逮捕後獲准交保，中國一些較敏感的高技術研究機構在內部發出通知，提醒員工盡量避免前往美國，若需要赴美，應先刪除手機或電腦中的敏感資料。

根據香港《南華早報》報導，有不具名的消息人士透露，在孟晚舟被捕後，一股不安的氛圍已在中、美兩國商界蔓延，美國駐北京的大使館更在沒有解釋原因之下，取消發給向中國政府資助的研究員10年期次的簽證，此外，中國的研究人員前往美國時，還可能遭到海關人員檢查他們的電腦和手機。

《南華早報》引述一名業務橫跨東南亞、非洲的中國企業主管的話表示，孟晚舟案讓自己與同業對於出國都感到不安，中國較敏感的高科技企業甚至提醒員工避免前往美國，若需赴美「應該先刪除手機或電腦的敏感資料」。中國企業人士認為，若美國的司法不斷外延，孟晚舟又真的被美國引渡，恐怕會令中國企業只敢待在中國，以免羊入虎口。

不過孟晚舟案也為美國商界人事增添憂慮，美國科技業巨頭思科（Cisco）就曾對員工發出警告，要求減少到中國進行「非必要」行程，就怕中國為了報復孟晚舟的落難，趁機拿美國人開刀。

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