白綠合作破局？傳綠營推派何志偉角逐立委補選

2018-12-13 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委第二選區（士林大同區）立委補選，爭取徵召已久的北市議員何志偉先前即表達堅決參選的決心，強調自己會戰到最後一刻，民進黨中央似也有意徵召小燈泡辯護律師吳君婷，不過今晚的最新消息傳出何志偉已握有綠營政黨推薦書，似能確定獲得提名。

民進黨台北市議員何志偉今（13）日晚間被《蘋果》披露，手上握有綠營政黨推薦書，將挑戰因姚文智辭去立委而出缺的台北市第二選區（士林、大同）立委缺額，雖外傳蔡英文與台北市長柯文哲今日會晤，可能有談及此事，但目前綠營與柯的合作可能破局。

台北市長柯文哲陣營也積極佈局台北市立委補選，傳出「柯家軍」台北市觀光傳播局長陳思宇明（14）日將登記參戰，陳今以「外出開會」為由神隱，但臉書粉專已從「思宇的日常」，更名為「 陳思宇 白色力量 國會發光」，知情人士也證實，明天陳思宇會去登記。

前立委羅文嘉先前透過臉書表示，民進黨可「三顧茅廬去找周奕成吧！」，他稱讚周的學識、專業充足，曾參加學運，也有民進黨黨中央與政府服務資歷，這些年則參加大稻埕街區文化產業復興工程，「是著著實實接地氣的創新者，既非附庸風雅的文青，也非欠缺思考深度的酸民憤青」。

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