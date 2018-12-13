控高層介入正副議長選舉 郭信良聲明不參加黨內登記

2018-12-13 19:49

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團今天下午召開黨團會議討論議長、副議長選舉事宜，在黨團成員8人退席下，今晚將進行假投票，並開放登記參選，退席抗議的副議長郭信良於晚間發表聲明，表明不參加黨內登記，避免讓同志為難。他並指控整個過程不合程序，黨內高層不中立，介入選舉，呼籲黨中央應拿出魄力公正公平的協助處理。

準市長黃偉哲則強調，正副議長選舉一切尊重黨團自主，他保持中立，不會介入。至於，符不符合程序，一切由黨中央來認定。

「很遺憾！」郭信良說，在民進黨這麼艱困的時候，有人硬要以個人意志強渡關山操弄議長選舉，明明說是要協調正副議長選舉相關事項，會中卻沒有任何協調空間，連黨中央下來督導的中常委，告知不符程序的假投票可能最後會有爭議，還是無法說服某些人停止這不合常理的現象。

他表示，新總召林宜瑾主持會議，背後代表著賴清德院長，坐在一旁的是黃偉哲。「最近真的辛苦你們了！」尤其是賴院長一方面要檢討行政體系背離民意的原因，一方面又不時親訪、打電話給議員，關心台南市議長選舉，這麼小的事情，原本我們自己處理就好了，還讓您蠟燭兩頭燒，真是不好意思！而黃市長也辛苦了！原本應該是公正的督導召集人，但為了議長選舉，卻是很多地方走了一遍又一遍。

他說，這已經讓黨內同志承受極大的壓力，造成沉重的負擔。說你們行事不中立，你們不會承認，但你們這樣做可知道同志內心有多為難！

郭信良說，他手上有十幾張黨內同志願意推薦他的名單，但沒想到整個過程，居然會因為「長官們」的過度關心，讓大家變得這麼左右為難。

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