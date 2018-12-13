最高行裁定 婦聯會385億資產被凍結確定

2018-12-13 19:36

〔記者吳政峰／台北報導〕黨產會日前認定婦聯會是國民黨的附隨組織，凍結其385億元資產，上月被台北高等行政法院認為有侵害權益之虞，裁定停止執行處分，案經黨產會抗告，最高行政法院13日作出裁定，指原處分僅認定婦聯會是附隨組織，尚未把它的資產視為不黨黨產，婦聯會權益還沒受到不可回復的損害，撤銷原裁定。

黨產會調查認為，婦聯會的人事曾受國民黨控制，因而依黨產條例做出它是「國民黨的附隨組織」的處分，並通知各金融單位與機關，禁止讓婦聯會提領或處分財產，總額高達385億元，引發婦聯會不滿，除向北高行提起訴訟之外，另一併聲請停止執行（類似假處分）。

本案訴訟仍在進行中，而停止執行部分，北高行上月作出裁定，指婦聯會若被視為國民黨附隨組織，接下來其資產將會被視為不當黨產，進而充公，影響權益甚鉅，恐造成難以回復之損害，權衡黨產會可把轉型正義的實踐往後移，因而裁定停止原處分。

最高行：被認定國民黨附隨組織 不影響權益

黨產會不服，向最高行提起抗告，最高行認為，黨產會的處分僅認定婦聯會為附隨組織，尚未依黨產條例第6條第1項認定其資產為「不當黨產」，因此沒有直接對婦聯會現有財產產生「禁止處分」的法律效果。

最高行指出，黨產會既然還沒認定婦聯會的資產屬於不當取得的財產，婦聯會權益就沒有受到明顯、立即、且不可回復的損害，北高行的裁定有誤，予以撤銷。

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