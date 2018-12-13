黨產會追徵KMT出售舊黨部11億 北高行裁定停止執行

2018-12-13 19:17

〔記者溫于德／台北報導〕黨產會認定國民黨前中央黨部從借用、租用到承購，均於法不合，因此追徵出售不當黨產價額共11.3億餘元；國民黨不服，向法院提告另聲請停止執行。台北高等行政法院今就聲請停止執行部分作出裁定認為，本案確有難於回復損害的急迫情事，且停止執行對公益不會有重大影響，裁准停止執行，本案仍可抗告。

北高行稍早釋出三點裁定理由。第一，國民黨因此所受損害雖屬金錢可賠償，但，追徵價額高達11億3973萬零6元，屬於鉅額，加上黨產會已將認定的不當黨產移送法務部執行署，該署也開始執行拍賣，若法院未於現階段介入，將導致國民黨遭執行的財產發生無從或難於回復情況。

第二，國民黨現存財產中，除黨費、政治獻金、獲捐贈的競選經費、競選費用補助金及其孳息外，原則上均被推定為不當黨產，並依法禁止處份，且日後若遭推定為不當黨產確定，將轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有，因此，均足以確保黨產會日後在本案勝訴確定後，達到追徵不當黨產效果，同時避免國民黨有脫產情況，由此可知，縱然停止執行本件處分，對公益仍無重大影響。

第三，黨產會雖主張其債權人（例如國民黨先前解僱勞工對黨產會有總金額5億9千餘萬元薪資、退休金、資遣費等債權），可能因停止執行而有充分時間參與分配，導致國家金錢債權無法全數受償，損及公益；但合議庭認為，第三人對黨產會之債權，本就受法律保障，依強制執行法公平受償，難認有損公益。

合議庭同時考量公、私益因素之權重比例後認為，本案11億餘萬元金錢債權，對國民黨與國家之利害影響大不相同；以國家預算規模龐大而言，11億餘萬元債權即便全部或部分滿足，對國家公益影響仍有限，但對國民黨的影響卻較為嚴重。

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