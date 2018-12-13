15日「蔡侯會」恐生變 侯友宜辦公室：細節未定

2018-12-13 19:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕蔡英文總統今天（13日）下午與台北市長柯文哲會面，暢談市政議題。原本新北市長當選人侯友宜預計15日與總統會面，如今傳出時間、地點及形式都還在協調，為「蔡侯會」增添變數。侯友宜辦公室今晚發布聲明說，目前所有細節皆未確定。

侯友宜12日到新北市選委會領取當選證書時，外界關注何時與總統蔡英文會面？侯友宜透露，已敲定15日與總統會面，但地點尚未確定，「客隨主便」、尊重總統的安排。

但侯友宜辦公室今晚透過新聞稿說，對於各界關心侯友宜向蔡英文總統簡報市政議題的形式，目前所有相關細節皆尚未確定，有最新進度，侯辦將立即向各位媒體先進報告。

侯友宜幕僚透露，關於侯友宜與蔡英文總統會面的時間、地點與形式，都還在與府方協調中，尚未定案。

侯友宜日前受訪時說，與總統會面的地點客隨主便，因為他與柯文哲不一樣，現在只是準市長、當選人，並沒有市府辦公室，也不方便進入市府機關。對於會談的內容，侯友宜強調，一定以市政建設為主，選舉期間有許多政見需要中央協助，他會跟總統說明報告，希望中央、地方一起打拚。

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