質疑韓國瑜有「陰謀」 綠委：吳寶春事件巧妙地來了

2018-12-13 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕台灣麵包師吳寶春因發聲明自稱「中國台灣麵包師傅」、支持「九二共識」與「身為中國人，是我的驕傲」，引發台灣網友批評，隔日還找準高雄市長韓國瑜陪同召開記者會。對此，民進黨立委管碧玲表示，通關密語已從「兩岸一家親」、「九二共識」升級到「中國台灣」，她也質疑韓國瑜有「陰謀」。

管碧玲今（13日）在臉書表示，選舉一結束，她看到中國的網路平台的一種風向，中國網民對「九二共識，賺大錢」贏得勝利有反彈，認為國民黨是騙子，嘴巴說九二共識，其實是假統一，真騙錢。有中國網友說，「我們為什麼要讓利傷害自己？」並且舉海南島水果的例子，替他們的農民抱不平；很多網友則留言「又來騙錢」了。

她指出，中國網民不滿單方讓利造成中國的損失，把「九二共識，賺大錢」當作「假統一，來騙錢」，這種星火燎開，中共還會把「九二共識」當成讓利的通關密語嗎？她也說，「未來一年，韓國瑜必須立刻讓大家看到高雄賺大錢！無論訂單從哪個國家進來，最給力的一定是中國」，中國要讓高雄貨賣出去，讓人進來，以高雄做示範點，讓利給高雄，展望2020的政權之爭，這更是必然的投資。

「這時候，吳寶春事件就巧妙地來了，這是不是為了上述平衡而演的戲？」管碧玲說，吳寶春發聲明後立刻把韓國瑜綁進來，她點出韓國瑜最關鍵的一句話是「他的理念所講的，也跟我在選舉前是一樣的。」直言這句話把一個聲明變成「兩人同表」，通關密語已從「兩岸一家親」、「九二共識」升級成「中國台灣」了。

管碧玲直言，如果這是中國讓利高雄之前，必須要交的心，這代價大家能承受嗎？

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