聽到王世堅三字柯P怒回「別提他」 王：選你不是當皇帝！

2018-12-13 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕北市議員王世堅是著名的柯黑1號，開嗆北市長柯文哲毫不手軟。今天（13日）早上，柯文哲出席活動受訪時被問到王世堅酸他有何想法時，柯文哲臉色一沉，冷回：「不要在我面前提這個人」，王世堅也不甘示弱，下午便在臉書上回嗆：「選你不是當皇帝！」

綜合媒體報導，王世堅在本月12日晚間在政論節目《關鍵時刻》批評姚人多發文向柯文哲道歉的行為分明是「自取其辱」，並酸北門是柯文哲4年來唯一政績。今天上午柯文哲出席活動時被媒體問及此事，臉色垮了下來，不爽回應「不要在我面前提這個人」。

王世堅下午有在臉書上轉貼柯文哲回應的新聞，表示「台灣是民主國家，市民選我王世堅，是選我當台北市議員，是要我監督台北市政府、監督台北市長」、「每一位市民、每一位議員監督市政、市長，本來就天經地義！」，批評柯文哲這4年來對於他提出的質疑都只會閃避，操縱網軍霸凌，痛斥柯文哲記得自己是當市長，不是當皇帝！「阿堅敬告柯文哲，『怕熱就不要進廚房』！」

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