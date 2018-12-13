朝野立委磋商2小時 前瞻二期捷運預算凍10％

2018-12-13 19:18

〔記者陳昀／台北報導〕立法院財政委員會今天審查前瞻二期特別預算案，光在重頭戲交通部的「都市推動捷運」部分就討論近2小時，朝野立委都有人提案凍結，但區域立委也都努力捍衛，最後預算全數保留，但總計98.02億元預算凍結1成，待交通部提出書面報告後始得動支。

交通部在前瞻二期編列98億221.7萬元，辦理新北三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、桃園綠線捷運、高雄捷運岡山路竹延伸線，都屬軌道建設「都市推動捷運」科目。

對此，國民黨立委黃昭順提案主張「都市推動捷運」科目凍結20％；時代力量立委徐永明也針對高雄捷運黃線、台中捷運藍線，以第一期執行率0％為由提案凍結全數預算。

不過，民進黨立委李昆澤、賴瑞隆、吳琪銘、蘇巧慧、陳賴素美及國民黨立委羅明才等人都發言捍衛選區捷運。交通部代理部長王國材也解釋，「都市推動捷運」一期執行率已達90.45％，都在進行中，也和地方政府有共識，希望不要撤案或提書面報告；徐永明回應，「不要用捷運壓我」，強調自己不是要刪預算，是關心執行率，願將凍結額度改成10％。

「我屏東都沒有，這樣不對！」屏東選區的民進黨立委莊瑞雄則臨時提案全數凍結「都市推動捷運」預算，他說，前瞻一期編列5000萬元規劃高捷延伸屏東計畫，預計明年底完成，二期卻沒有列入相關計畫，希望藉由提案喚起大家對偏鄉重視，不是真的要刪減或凍結預算。

由於朝野立委一直沒有共識，光討論該節預算就花了快2小時，最後主席王榮璋裁示，軌道建設第二節「都市推動捷運」預算98億221萬7000元，凍結10％，待交通部提書面報告，且得外加莊瑞雄所提的高捷延伸屏東評估報告後才能動支。

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