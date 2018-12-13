蔡柯會小英稱讚柯市府 林洲民爆：柯P原本以為要去吵架

2018-12-13 17:55

〔記者楊心慧／台北報導〕總統蔡英文今天和台北市長柯文哲在北門會面，會中由副市長林欽榮、都發局長林洲民進行簡報，提出5項市政議題，盼中央支持、協助。蔡英文致詞時對柯文哲施政成果讚譽有加，引起各界關注。林洲民爆料說，柯市長原本以為今天要去和蔡總統「吵架」，結果後來柯P也說：「哇！蔡總統從頭到尾稱讚市府團隊」，而會議中的確在談都市發展、都更的東西。

總統蔡英文今和台北市長柯文哲在北門會面，並在台北郵局會議室討論仁愛路空總舊址、台北機廠活化再利用、大巨蛋案地下通道和菸廠路、社子島防洪計畫及展延華光特二用地借用期程等議題，蔡英文則在致詞時稱讚柯市府。

台北市忠孝懷生公辦都更案今天下午3點45分進行簽約儀式，林欽榮、林洲民在蔡柯會結束後立刻趕往現場，林欽榮看似心情相當不錯，一開始就說剛剛從蔡柯會趕來，蔡總統對北市府這4年相當肯定，也答應柯市長未來4年將給予協助。

林洲民也在致詞時提到蔡柯會，爆料柯文哲原本以為今天要去和蔡總統吵架，後來柯P卻說：「哇！蔡總統從頭到尾稱讚市府團隊」，而會議的確都是談都市發展、都更的東西。

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