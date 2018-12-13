民進黨台南市正副議長選舉恐分裂？ 郭信良等8人退席抗議

2018-12-13 18:33

首次上稿 17:49

更新時間 18:33

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會民進黨團今天下午召開黨團會議，討論議長、副議長選舉事宜，下午4點黨內確立了議長、副議長選舉的遊戲規則，將採登記制及記名投票產生。但對於何時進行假投票，市長派與非市長派議員意見兩極以民進黨副議長郭信良為首的5名議員，憤而退席抗議，之後蔡旺詮、李偉智、陳碧玉3人也跟進，共8人退席。

今天的黨團會議於下午2點半召開，25名黨團成員有24人出席，只有林志聰一人未到。而中央黨部督導小組成員、立委高志鵬、鄭寶清及準市長黃偉哲、台南市黨部主委黃先柱也列席會議。

民進黨團上週的會議決議採非登記制及記名進行假投票，但中央黨部認為無效，今天閉門會議重新開會討論，凝聚共識，確定採登記制及記名投票產生議長、副議長人選。

至於何時進行假投票？民進黨團今天下午將接續進行討論。總召林宜瑾要求直接討論是否今天或擇日表決時，郭信良丶陳怡珍強烈表達應該擇日再假投票，否則就是違背中央的決議。黨中央督導小組高志鵬也提醒大家，中央已判定上次會議決定今天要作的假投票事項，應屬無效。若今天直接假投票，恐怕有爭議。

但因形勢比人強，市長派人數居多數，要求今天進行假投票，雙方陣營意見兩極，發生激烈爭吵，最後郭信良、陳怡珍、陳秋萍、吳通龍、周麗津、李偉智、陳碧玉等人憤而退出會議抗議，蔡旺詮也離席表達棄權，不參與投票。

郭信良：不傾聽民意 令人痛心

郭信良說，今天不是25席自己開會就能當選，必須向外爭取無黨籍議員的票源，只有幾個人，「少數的多數」就用暴力通過選出正副議長人選，不聽中央的勸導，違法、蠻幹，不傾聽民意，令人痛心，他不承認這次會議。郭信良也指控，根據媒體報導，民進黨台南市高層企圖以副議長職位和無黨籍交換議長一職，明明可以正副議長全拿，卻要和無黨交換。

黃偉哲：與無黨交換 空穴來風

準市長黃偉哲說，民進黨已確定要自提人選，並沒有與無黨交換一事，這是空穴來風。至於會議的合法性，事後得送中常會確認，就由中央來認定。

林宜瑾：今晚假投票 會議合法

林宜瑾則說，今天會議24人參加，有8人退出，在場16人，經表決共14人決定今晚進行假投票。會議的合法性並無疑義。

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