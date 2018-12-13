消失的15分鐘談什麼？ 蔡英文：跟簡報內容差不多

2018-12-13 17:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲今天見面，兩人在台北郵局聽取簡報前，曾有約十五分鐘的休息時間，媒體關切這「消失的十五分鐘」有無特別的互動及交談，總統府解釋，兩人是聽取行政院政務委員張景森與台北市副市長林欽榮說明關於「西區門戶計畫」細節並交換意見。總統蔡英文被問及此事也說，談的東西跟簡報內容差不多。

蔡總統與柯文哲先在北門廣場聆聽林欽榮報告北門路型改善情形，之後步行至台北郵局，兩人在路程中有簡短交談，隨後先至經理室休息約莫十五分鐘，再進入會議室聽取報告及進行記者會。

媒體關切這「消失的十五分鐘」有無特別的互動或涉及「白綠合作」的交談，蔡總統說，其實裡面不是只有她與柯兩人，而是有很多人，談的東西跟簡報內容差不多，在裡面也很快交換意見，就是這樣。柯文哲稍後回答，他是聽得比較多。

總統府對此答覆，蔡總統與與柯市長自北門步行至會議室前，先至大樓內借用經理室休息，等候媒體移動及轉場。包含中華郵政董事長魏建弘、張景森、林欽榮、台北市政府都發局長林洲民與工務局長彭振聲等皆一同於經理室，等候會議室場地就緒。

總統府說，休息期間，張景森與林欽榮向總統與市長說明關於「西區門戶計畫」的細節並交換意見。

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