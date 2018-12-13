勝敗不一定是重點！律師曝丁守中執意打官司可能是為了...

2018-12-13 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰驗票結果今（13日）出爐，聲請驗票的國民黨落選人丁守中原以3254票敗給現任市長柯文哲，未料驗票後還多輸313票，兩人差距擴大至3567票，但丁早在11日正式提出選舉無效訴訟。對此，律師林智群表示，「有人問說丁丁為什麼明知官司勝算不大還是要打？因為勝敗不見得是重點，打的是一口氣呢！」

丁守中日前花了428萬元保證金聲請驗票，驗票結果也終於在今天出爐，丁守中得票數57萬7096票，仍輸給柯文哲58萬0663票，對比11月24日開出的3254票差距，兩人差距擴大到3567票，選舉結果未變。

林智群昨在臉書表示，有人問他，為什麼丁守中明知官司勝算不大還是要打？特別是就算選舉無效訴訟打贏，重選結果也應不會改變的情況下。他認為，官司結果不是重點，重點是「讓對方痛苦，我不高興，你也別想開心」。

林志群指出，就拿驗票來說，丁守中一個禮拜燒掉400多萬保證金及律師費用300萬，加總700多萬的開銷，驗票雖未翻盤，但相對柯文哲也得耗費300萬元的律師費，丁固然心痛那個錢，「你說柯P會不會肉痛？也是會的！」

他舉例，如同豪門夫妻離婚，除了離婚官司外還有一堆其他的官司，看內容都是一堆雞毛蒜皮的事情，有些法律上根本不會成立，也是告了一堆，「為什麼？因為爺們（老娘）打官司，不是要錢，不是要勝訴，而是出一口氣！我不爽，你也別想好過！」、「至於律師費，林X不高興喜歡燒錢你管得著？」

林智群直言，有時候打官司「勝敗不見得是重點，打的是一口氣呢！」

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