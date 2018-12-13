台美攜手邀集印太12國專家 共商防災應變整合

2018-12-13 16:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國智庫與台灣國家災害防救科技中心合作，邀集印太地區12個國家的災難防救管理專家齊聚台北，就公部門與公民的災難應變合作，舉行為期3天的研習營。美國在台協會（AIT）表示，與會者在研習營中互相分享專業與經驗，一同強化防災能力。

台灣國家災害防救科技中心與美國智庫「井上健-亞太安全研究中心」（DKI-APCSS）攜手，12月11日至13日共同在台北舉辦一場為期3天的研習營。該研習營邀請印太地區12個國家的災難防救管理專家齊聚一堂，一同分析「聯合國集群方式」所勾勒出的災難應變領域，並尋找動員新夥伴的機會，一同合作改善區域災難的應變能力。

AIT今天發布新聞稿分享此訊息並指出，台灣公私部門與公民代表一同參與這場研習營，彼此互相分享關於區域災難應變的知識與經驗。台灣的國家災害防救科技中心也帶領與會者參觀台灣的中央災害應變中心，展現台灣在啟動全體社會災難應變上所做的努力。

AIT轉述與會者看法指出，類似這樣的研習營，能夠提升區域間夥伴相互合作的能力。其中一名與會者並表示，「這是在台灣與國際夥伴建立關係的絕佳機會」。

部分與會者明天也將繼續參與在台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下舉辦的人道救援及災難防救國際研習營。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/