「蔡柯會」套好招？ 柯P：我不會出怪牌

2018-12-13 16:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文與台北市長柯文哲「蔡柯會」今天登場，地點選在柯文哲重要政績北門，但兩人在鏡頭前不但面色凝重，眼神也零交集，直到後來看到一紙條內容，柯文哲才笑出來。柯文哲說，其實他平常就是這個樣子，他要是現出原形 ，就是台大外科教授，學生看到他都趕快躲。

蔡、柯會後，媒體問柯，總統是否釋出善意，柯文哲說，不是啦，也沒有善意不善意。至於心情有沒有好一點，柯文哲說，「你們忘了，我是亞斯伯格症」，沒什麼情緒。

媒體問柯文哲為何說是套好招、按劇本演，難道是暗酸今天是場政治秀？柯文哲先打趣說「我一放輕鬆就會亂講話，所以幕僚都告誡我不要亂來。」引發現場一陣笑聲。

他接著說，所以今天要講什麼，都給總統府了，也不會出怪牌，他們也有準備，就是按表操課，「我也沒有突然跟她（指總統蔡英文）講台大校長我有意見啊」。

另外，於會議中有工作人員遞上紙條，蔡英文看完換柯文哲看，兩人之後表情稍微緩和，對此，蔡英文雖拿著紙條燦笑說「不要念了吧」，但仍應媒體要求讀出紙條內容：「紙條說，媒體說我們兩個好像沒甚麼互動。」柯文哲則回應指紙條內容是「媒體形容雙方沒甚麼互動」。

由於雙方一度消失於鏡頭前約15分鐘，引發外界聯想，媒體詢問在那段時間聊了甚麼？蔡英文表示不知道媒體相不相信，但就是針對今天簡報內容，很快地交換意見。柯文哲則說，自己從頭到尾都沒有講甚麼，都是政委張景森在講。

針對對於綠、白合作的看法，柯文哲說，台灣一定要什麼合作不合作？這需要中央事項，難道還要特別講，大家都把人民福祉拿到最優先的位置，會有什麼衝突嗎，該怎麼做就怎麼做。

媒體問柯，2020會支持蔡總統連任嗎？柯文哲說，這種題目，我一定不肯回答的。

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