證實林美珠閃辭台灣金聯董座 行政院表示遺憾...

2018-12-13 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文表姊、前勞動部長林美珠，昨天才接任公股金融機構台灣金聯董事長，不料今閃電請辭，行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）證實這項消息，政院對此感到相當遺憾。

綜合媒體報導，今上午政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）才表示，林美珠接任台灣金聯董事長是基於專業考量，適才適所任用，絕非所謂人事酬庸，不料林美珠卻閃辭職務，政院為此感到相當遺憾。

Kolas證實這項訊息，強調林美珠前部長不論能力與資歷皆為擔任董事長合適人選，卻不斷遭外界抹黑與攻擊，基於不忍林前部長繼續被傷害，行政院決定尊重林前部長的意願，同意其辭呈。

上午，Kolas指出，此一人事任命案，10月份即已由行政院核定，並未向總統報告過，總統事先對此並不知情，外界批判「人事酬庸」並不公允；同時Kolas表示，林美珠前部長公職歷練完整，曾在財政部等單位任職，對於相關業務並不陌生，且有法學專業訓練，對於公司治理及資產管理業務有所俾益，完全是依據專業考量，適才適所任用。

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