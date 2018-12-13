南市正副議長選舉 民進黨遊戲規則確定了

2018-12-13 16:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨團發出甲級動員，今天下午召開黨團會議討論正副議長選舉事宜。經過約1個小時的討論，於下午4時，確立了黨內正副議長選舉的遊戲規則，將採登記制及記名投票產生。

準台南市長黃偉哲以民進黨南市正副議長選舉督導小組召集人身分列席會議。他在會前表示，希望黨團討論平和，充分凝聚內部共識來制定遊戲規則和產生人選。

黃偉哲表示，選正副議長是為民眾服務、為議會服務，領導議會，黨團成員每一人都是合格的候選人，都可以成為正副議長候選人。他尊重黨團的決定，也期待黨團議員先進互相尊重，畢竟這是民主的一個過程。

今天的黨團會議於下午2點半召開，25名黨團成員，有24人出席，只有林志聰一人未到。另外，中央黨部督導小組成員、立委高志鵬、鄭寶清，以及準市長黃偉哲、南市黨部主委黃先柱也列席會議。

原先民進黨團於上週的會議，決議採非登記制及記名進行假投票，由於上次會議有關正副議長選舉事項，中央黨部認為無效，今天會議重新開會討論，凝聚共識，確定採登記制及記名投票產生。

至於何時進行假投票，民進黨團今天下午將接續進行討論。

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