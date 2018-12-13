「蔡柯會」零互動 柯市府將大巨蛋踢給中央

2018-12-13 16:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「蔡柯會」下午2點在北門登場，台北市政府在會議中提出五項市政議題盼中央給予支持，五項市政議題包含仁愛路空總舊址、台北機廠活化再利用、大巨蛋案地下通道和菸廠路、社子島防洪計畫、及展延華光特二用地借用期程。其中柯文哲在談到大巨蛋時更數度強調，要解決大巨蛋的問題，如果沒有中央支援，就沒有辦法解套。

總統蔡英文與台北市長柯文哲今日會面，外界關注兩人互動，不過，兩人從北門開始，就幾乎零互動，眼神也沒有交集，進入會場聽取簡報時，蔡英文雖然數度提及柯市長，但柯文哲都未抬頭望向蔡英文。

聽取簡報時，柯文哲臉色始終嚴肅，不是雙手環胸，就是低頭看資料，不時搔頭扶眼鏡，但眼神始終未看坐在左邊的蔡英文；蔡英文雖然一度趨前談話，但柯文哲眼神直看前方，未做回應，碰了軟釘子的蔡英文嘴角也垮下來，直到幕僚遞出的小紙條，蔡英文將紙條轉給柯文哲，兩人才互相笑了一下。但隨即又回到零互動的嚴肅狀態，相當尷尬。

北市府依序由副市長林欽榮、都發局長林洲民、市長柯文哲向總統蔡英文簡報。針對仁愛路空總舊址和台北機廠，建請文化部儘速提出活化再利用明確方向。

至於大巨蛋部分，北市府提出兩項建議事項，一為把國父紀念館將臨忠孝東路的車場管理權移還給北市府，以作為台北文化體育園區地下通廊的出入口用地。另建請台灣鐵路管理局提供台北市信義區逸仙段部分土地，以利北市府開通菸廠路。

在社子島開放案上，北市府則建請經濟部儘速就防洪修正計畫進行審議。談到華光特二用地案，北市府方表示，去年12月為推動公有南門及東門市場改建，希望延長本市華光特二用地借用期程2.5 年。

柯文哲在簡報最後強調，社子島禁建四十八年，開發要面對現實，希望中央幫忙解決防洪計畫，讓流程快一點。

他也意有所指談到，西區包括鐵道文化館都屬於文化部，「台北市政府做工程比較快，如果當初鐵道文化館給我們弄，早就弄好了」，希望儘速處理。

此外，對於空總和台北機廠的開發，柯也建請希望中央可以快點定案，至於大巨蛋，柯更直言「這是歷史共業」，希望中央能協助處理周邊用地問題，讓大巨蛋能透過地下道，透過國父紀念館疏散人潮來解套。

陪同總統蔡英文出席的政委張景森表示，社子島防洪計畫會交給經濟部儘速處理，空總計畫會軟體先行，已和法國龐畢度中心簽約，將打造類似的文化園區，預計明年動工，至於大巨蛋案的公安問題，涉及古蹟保存，將會協調文化部處理，儘速解套。

對此，蔡英文表示，她的辦公室也在台北市，會全力協助解決，其實雙方有個連結點政委張景森，他曾在北市府服務過，未來也會盤點下階段計畫，讓雙方能夠更聚焦、更有效率的推動，行政院也會列入專案處理。

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