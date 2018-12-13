「誰摔死了李新」啟人疑竇 律師：羅淑蕾趕快找人拍吧！

2018-12-13 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕已故台北市議員李新女友郭新政設立臉書粉專《誰摔死了李新》，並發表多部影片，完整版影片更超過600萬人次觀看，引起網友熱議，遭片中指控為事件關鍵人物的前立委羅淑蕾則發聲明揚言提告。對此，律師林智群表示，影片已成功營造羅淑蕾是壞人的印象，但他希望有不同角度的影片與說法，「羅淑蕾你趕快找人拍吧！」

「法院角度的『誰摔死了李新』」林智群以此為題在臉書發文指出，近日看了朋友分享最近很夯的「誰摔死了李新」，他的認為拍攝手法很棒，不管是主持人盛竹如或如「玫瑰瞳鈴眼」的氣氛，確實容易引起觀眾共鳴，會紅不是沒有道理。

他說，影片內容為2個立委跟一個助理很壞（還有其他配角也很壞）與李新死亡有問題，「嗯這個我持保留態度！」他直言，律師的職業病就是「不」喜歡只聽片面之詞，

「這個世界其實是灰色的，好人可能幹壞事，壞人也可能幹好事，影片越是一面倒說誰很壞，我越是想往另一個角度想這個事情。」

「然後我就去找判決，處理過這個案子的法官講得話，比較哪一方給的資訊，都來得客觀。」林智群指出，看完2個判決後，他認為真正的被害人是蕓賞珠寶公司！就是那個影片裡面極力攻擊的馬聖齋、嚴嘉慧夫妻開的珠寶公司，他們損失了上億元！「這一切就說得通了，一個被騙2次損失上億元的珠寶公司，怎麼可能放過沈家民跟郭新政呢？也難怪珠寶公司後面告了一堆甚至是洗錢官司了（他們怕珠寶被洗出去）」。

林智群說，經常參與法庭活動的經驗告訴他，客觀事實只有一個，但在法庭上呈現的，往往是雙方各自剪輯出來對自己有利的說法，也因此，「對於某一方片面的說法，我從來都抱持保留的態度」。他強調，自己不認識雙方，也對羅淑蕾毫無好感，但他認為這個影片已經成功營造了一個羅淑蕾是壞人的印象。

他說，影片已成功到他幾乎要開始懷疑，是不是有另外一個角度的影片，可以給大家另一個不同角度說法；他也呼籲，羅淑蕾可以趕快找人拍攝不同角度的影片，「否則只看一方說詞就下定論，我認為太早了！」

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