誰接黨主席？ 鄭麗君籲「燦、龍、邁、安」再考慮

2018-12-13 16:51

［記者陳昀／台北報導］民進黨主席補選登記明天截止，但到昨天仍無人登記，呼聲頗高的多位中生代至今仍互相「推薦」，其中文化部長鄭麗君下午受訪表示，「鄭文燦、林佳龍、陳其邁、潘孟安等人都比我適合，期待他們認真考慮」。

原本台中市長林佳龍表明「無規劃，但願承擔」，卻引來「反龍」勢力大反撲，積極運作前立委陳其邁參選，林佳龍因此表明不會參選，黨主席人選已明朗化，將由陳其邁出線，但陳其邁本人還未證實、登記。

立法院財政委員會今天下午審查前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，鄭麗君下午到立院就文化部部分備詢，備詢前她也就黨主席議題接受訪問。

鄭麗君指出，九合一敗選至今，她跟桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、前立委陳其邁、屏東縣長潘孟安等多位中生代黨員多所聯繫，她說，這些人選都比她適合勝任黨主席，也許有些人現在有困難，仍期待他們認真考慮，承接這個使命，無論什麼位置，中生代一定會攜手合作，為黨、為台灣帶來正向能量。

她強調，自己與這些人選聯繫，是鼓勵大家認真思考，而非徵詢自己參選的可能，她自己沒有隸屬任何派系，外界從派系角度來思考黨主席補選也是不符合事實的，無論最後由誰承擔重任，所有黨員都會共同努力。

鄭麗君表示，這次九合一選舉的挫敗，她身為執政團隊一員，一直配合行政院就整體施政方向檢討、反省，民進黨身為執政黨，應該一邊檢討反省，一邊承擔執政責任，推動台灣向前走。

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