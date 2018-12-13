零互動、無交集？ 柯P一句話讓小英噴笑

2018-12-13 16:14

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〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今日與台北市長柯文哲於北門會面，接著在台北郵局會議室聽取簡報，討論台北東、西區門戶計畫成果與未來發展。除了市政議題外，蔡柯兩人互動無疑是媒體關注焦點。被問到是否想對蔡英文關心市政表達感激？柯P說自己「放鬆就會亂講話」，讓一旁的蔡英文忍不住大笑。

蔡英文與柯P從北門到進入台北郵局會議室的整個過程，都被形容是雙方零互動、眼神無交集。但在會議過程中，蔡英文將一張紙條遞給柯P，柯P看了露出無奈苦笑表情，這樣的互動想當然被現場媒體注意，蔡回應，有媒體說他與柯互動不多，但她強調，自己聽取簡報時得相當專心，才能對北市的建設和發展有進一步的了解。

現場媒體問到，蔡英文在致詞時似乎對柯P施政成果讚譽有加，柯P是否要禮尚往來，對蔡英文關心市政表達感激？柯P拿起麥克風說，自己只要「放輕鬆就會亂講話」，這句話不僅逗得蔡英文大笑，整個會議室也頓時充滿快活氣息。柯P還說，幕僚告誡他不要亂來，加上總統府發言人林鶴明是他的前發言人，兩邊溝通充分，「要講什麼都套好招了」，自己則乖乖照劇本演出，但此話一出，蔡英文隨即轉頭盯著柯P看，再度引起現場人士發笑。

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