國防院：共軍軍改「首戰」就要解決台灣 我須增軍費強化防禦

2018-12-13 16:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部智庫「國防安全研究院」近期針對中國軍力、我國防衛與科技發展做出一系列評估報告，內容指出，中國正進行軍改，企圖將軍隊從國土防衛型轉向外向進攻型，尤其強調聯合作戰與全域作戰，企圖在2020年達成初步成果。一旦解放軍增強新型作戰力量，對台灣首當其衝，影響最大，且中國強調首戰即決戰，讓美軍未到，戰事已定。

國防院「中共政軍發展評估報告」內容指出，中國以不對稱、「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Aread Deninal, A2/AD）對付美國，台灣也以「創新／不對稱」（Innovative/Asymmetric）因應中國。台灣必須適度增加軍費，建軍備戰像一隻「有毒刺豪豬」。

該報告指出，我國首先強化軍事掩體與關鍵基礎設施保護，增強防禦韌性，除此之外，由於中國調整軍隊組織架構與指揮體系需要長期驗證，這也是台灣可以努力提升戰力的寶貴時間，台灣要與時間競賽，除了構思新型創新不對稱戰略，更應與周邊國家加強軍事交流與合作，確保國家安全與區域的和平與穩定。

另外，中國近年頻以「遠海長訓」為由，派遣軍機、軍艦接近台灣周遭海、空域，該報告也羅列中國在台海區域進行的軍事活動，除「運-8」及「運-9」軍機在2015 年3月首度執行遠海長航訓練飛行，2017年至少12 次派遣軍機於台灣東部空域外圍飛行，期間更加入打擊能力可達關島的轟-6K，拒止美軍介入此區域爭端的意圖明顯，惟自2018 年6月暫停於台灣本島周邊飛行演訓，意涵引發關注。

至於海上軍演方面，報告指出，遼寧號航艦於2018年7月，統合054A 型飛彈、052D 型飛彈驅逐與22型匿蹤飛彈快艇等艦艇，演練區域反潛、防空、對海作戰與對地打擊能力。另外，中國火箭軍與戰略支援部隊持續精進彈道飛彈、巡弋飛彈、衛星監偵與武器導引能力，將威脅到日本、台灣、駐日美軍及關島基地。

另對於中國戰略武器與新型軍備的發展，報告提及，目前解放軍已研發東風21D反艦彈道飛彈、東風26C彈道飛彈，長劍-10巡弋飛彈，可搭載鷹擊-100超音速反艦巡弋飛彈的轟-6K 轟炸機等，均參與遠海訓練，具體展示中遠程打擊能力。至於建造中的095攻擊型核潛艦、096 戰略核潛艦、殲-20戰機、殲-31戰機等，若完成部署應有助於強化解放軍的「反介入／區域拒止」戰略。

另對於中國的軍事行動意圖，報告分析，中國軍事戰略致力於建構由第一島鏈朝向第二島鏈領域的軍事優勢地位，其中最重要的變革即是建構聯合作戰能力，並透過各層級的演練磨合部隊提升聯合指揮作戰效能。此外，近年中國持續在沿海區域實施常態性軍演，不定期派遣軍機、軍艦於台灣本島周邊飛行。

報告也指出，中國在未經兩岸協商下逕行啟用M503由南向北航路，使用W121、W122、W123航路，罔顧區域飛航安全，企圖壓縮國軍活動範圍與反應時間，為台海穩定埋下變數。中國時常透過輿論擴大效果，除改變西太平洋軍事平衡現狀，並可展現其區域軍事強權的戰略意圖。

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