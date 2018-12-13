讚林佳龍學經歷俱佳 陳水扁：未來行政院長最佳人選

2018-12-13 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長林佳龍連任失利，外界相當關注他的下一步動向，前總統陳水扁今天表示，林佳龍的學經歷俱佳，府院黨的資歷相當豐富，是民進黨中生代最優秀的人才，更是未來行政院院長的最佳人選之一。

綜合媒體報導，陳水扁在今日發表的「陳水扁踹共」影片表示，林佳龍才54歲，是耶魯大學博士，參加過野百合學運，當過國大代表、立法委員、國安會諮詢委員、總統府副秘書長、行政院發言人和新聞局長、民進黨秘書長等，無論是學歷還是經歷都非常豐富，政壇上要找到這樣的人並不多。

陳水扁說，林佳龍與他20年前要連任市長時的心情一樣，起初自信滿滿，選舉卻意外落馬。陳水扁認為，「對一個進步團隊的無情是偉大城市的象徵」，有時候選舉投票就是「非理性」的，因此，沒必要為了一次連任失敗就失落，他有義務要給林佳龍加油、鼓勵。

陳水扁指出，蔡英文總統要讓中生代全面接班，而林佳龍正是民進黨的中生代人才與國家幹才，他認為，不要有派系考量的話，民進黨應疼惜人才，林佳龍就是未來最好行政院長人才之一。

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