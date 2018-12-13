小刪14.87億元 桃園明年預算1145.11億元創新高

2018-12-13 15:36

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天進行明年預算二、三讀審查，經過多方討論後，總計1159億9800萬元預算，刪除14億8702萬元，其中由議會刪除預算為7億9618萬元，另6億9084萬元則由市府自行調整，總計預算審定數1145億1098萬元，刪除比率為1.28%，該預算金額也創下桃園新高。

市長鄭文燦昨天就率主管與進行議長邱奕勝、副議長李曉鐘及三黨團進行協商，原本協商刪除20億元，但鄭文燦認為刪除預算還是太多，會影響市政工作推行，今天早上一早就到議長室，邀請相關人士再度協商，最後達成刪除15億元共識，並由國民黨議員林政賢於二讀時提出刪減建議，最後再由大會討論，而林政賢預定明年接黨團總召。

只是二讀預算經府會協商，但在審議過程還是有些小意外，其中刪除市場工程費600萬元，國民黨議員黃婉如有意見，最後分文未刪；另授權市府自行刪減6億9084萬元預算，黃婉如和民進黨呂林小鳳都有意見，認為這根本不尊重議員審查預算權利，最後大會主席邱奕勝裁示，以往預算審查也有類似情形，今年是援例，如果議員有意見，未來預算審查，若由市府調整，也只能在遭擱置預算進行調整。

明年歲入1018.5億元，審定數也是1018.5億元；歲出1159億9800萬元，刪除14億8702億元，審定數為1145億1098萬元，刪除比率為1.28%，雖然刪除金額略高於今年，但歲入、歲出的審定數都創下桃園新高。

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