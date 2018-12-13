「友柯派」劉耀仁、林世宗搭檔角逐北市正副議長 綠議員鼓掌通過

2018-12-13 16:22

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議會第13屆63位議員12月25日就職，並選出正副議長，這次民進黨選舉重挫僅當選19席，問鼎議會龍頭寶座難度高。國民黨團昨假投票決定由現任副議長陳錦祥、議員葉林傳角逐正副議長；民進黨今下午也開黨團會議，原本要假投票，但議員鼓掌通過，由黨內「友柯派」議員劉耀仁、林世宗角逐正副議長。

劉耀仁受訪秀承諾書拉攏小黨、無黨支持。至於內容，他表示，1、提升未能組成黨團的小黨參政權益，因第三勢力幾乎是小黨，有些甚至不能組黨團；2、議會公開透明，議會委員會從未線上直播，以後不僅直播，預算審查還要做逐字稿。3、政黨協商開放媒體監督或線上直播。4、正副議長不擔任黨職、參與黨務會議，保持議事中立、超然運作。

劉耀仁點名，白色監督聯盟（口誤，應為「首都監督連線」的親民黨黃珊珊、林國成、無黨陳政忠、李慶元、徐立信等5人）、時代力量（黃郁芬、林亮君、林穎孟3人）、無黨邱威傑（呱吉）、社民黨苗博雅、退出新黨的準議員楊靜宇，是「尋求協助」的對象。媒體提到成為「友柯派」的無黨籍林瑞圖，劉有些語塞說，「嗯就拿出我們誠意」

媒體詢問副議長是否要讓給小黨選？劉耀仁回應，難度高，因國民黨29席加上新黨2席，再拉攏一個無黨籍就過半，因此傾向正副議長都由民進黨提出。劉2014年就曾選過議長，受訪結束還自嘲「我現在變成職業選議長」。

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